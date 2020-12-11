В четверг, 10 декабря, дождь и мороз превратили улицы Киева в настоящий каток, в украинской столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды. В репортаже YouTube-канала Украина.ру - кадры с места событий

Вечером 10 декабря Киев сковали пробки и дорожные заторы, за несколько часов на дорогах произошло более 120 ДТП. При этом многие дороги и тротуары обработаны не были, хотя коммунальщики заявили о работе в усиленном режиме.

В Киеве водитель такси умер за рулем © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Ситуацию усложняет прогноз погоды: синоптики обещают в большинстве регионов Украины ледяной дождь и сильный ветер вечером 11 декабря.