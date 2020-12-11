Вечером 10 декабря Киев сковали пробки и дорожные заторы, за несколько часов на дорогах произошло более 120 ДТП. При этом многие дороги и тротуары обработаны не были, хотя коммунальщики заявили о работе в усиленном режиме.
Утром 11 декабря ситуация в городе значительно не улучшилась. Город снова остановился в пробках, из-за гололеда введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта: он может курсировать с отклонением от графика, предупреждают в Киевпастрансе.
Ситуацию усложняет прогноз погоды: синоптики обещают в большинстве регионов Украины ледяной дождь и сильный ветер вечером 11 декабря.