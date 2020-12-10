С присоединением Крыма к России Украина прекратила подачу на полуостров пресной воды, объем которой обеспечивал до 85% ее потребления. Ситуация с водоснабжением в Крыму остается напряженной

С конца августа жителей Симферополя и еще 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды, позднее подобные меры ввели и в других районах.

Резников рассказал, когда Украина возобновит поставки воды в Крым © скриншот LBTV

7 декабря также появилась информация о том, что водных запасов в Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, осталось на восемь дней.

Из-за обмеления притоков Счастливенского и Загорского водохранилищ, питающих Большую Ялту, жителям города с 14 декабря вода будет подаваться на три часа утром и вечером.

До конца года на полуострове планируется пробурить 30 скважин.