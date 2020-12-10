С конца августа жителей Симферополя и еще 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды, позднее подобные меры ввели и в других районах.
Из-за продолжительной засухи пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас. Горизонты трех основных водохранилищ продолжают сокращаться.
7 декабря также появилась информация о том, что водных запасов в Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, осталось на восемь дней.
Из-за обмеления притоков Счастливенского и Загорского водохранилищ, питающих Большую Ялту, жителям города с 14 декабря вода будет подаваться на три часа утром и вечером.
До конца года на полуострове планируется пробурить 30 скважин.