В скайп-интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что Союзное государство дало Белоруссии за 21 год

По мнению эксперта, следующий год будет решающим для этого проекта, а до сих пор он, несмотря на ряд положительных рабочих моментов, в основном оставался лишь намерением.

Алексей Мухин: Ничего не надо придумывать, надо запускать Союзное государство © РИА Новости, Владимир Трефилов

Двадцать один год год назад, 8 декабря 1999 года, был подписан Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. Документ декларирует новый этап в единении народов двух стран — образование Союзного государства как демократического правового государства.