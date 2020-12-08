По мнению эксперта, следующий год будет решающим для этого проекта, а до сих пор он, несмотря на ряд положительных рабочих моментов, в основном оставался лишь намерением.
Он отметил, что имидж Союзного государства «никакой», согласно опросу ВЦИОМ, немногие вообще знают о его существовании. При этом у объединения нет реальных единых политических органов, по сути оно является общественной дискуссионной площадкой, подчеркнул эксперт.
Двадцать один год год назад, 8 декабря 1999 года, был подписан Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. Документ декларирует новый этап в единении народов двух стран — образование Союзного государства как демократического правового государства.