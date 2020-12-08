На правительстве Украины кризис не сказывается, в отличие от всех остальных граждан страны. Об этом рассказал академик Анатолий Пешко в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что власти Украины давно рассматривают средний и малый бизнес как дойную корову, а профессиональные кадры во всех областях промышленности и в наукоемком производстве потеряны.

Также эксперт прокомментировал ряд актуальных экономических тем:

— каким будет бюджет Украины на 2021 год;

— когда рухнет украинская медицина;

— как будут финансировать ВСУ;

— будущее среднего и малого бизнеса. Оборонный бюджет Украины снова рекордно вырастет – СНБО © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Анатолий Пешко — общественный и политический деятель, академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины.