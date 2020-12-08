Он отметил, что власти Украины давно рассматривают средний и малый бизнес как дойную корову, а профессиональные кадры во всех областях промышленности и в наукоемком производстве потеряны.
Также эксперт прокомментировал ряд актуальных экономических тем:
— каким будет бюджет Украины на 2021 год;
— когда рухнет украинская медицина;
— как будут финансировать ВСУ;
— будущее среднего и малого бизнеса.
Анатолий Пешко — общественный и политический деятель, академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины.