Эксперт прокомментировал выборы в Кривом Роге, где ранее политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о победе своего кандидата Константина Павлова во втором туре.

Согласно данным предвыборного штаба, политик набрал 58,5% голосов. Штаб Павлова также сообщил, что кандидат победил на 289 участках.

Кривой Рог ударил по Зеленскому: партия «Слуга народа» получила коррупционный скандал
Кривой Рог ударил по Зеленскому: партия «Слуга народа» получила коррупционный скандал
При этом его оппонента от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика поддержали 41,5% граждан.

Ранее с предвыборной гонки в родном городе украинского президента снялся экс-мэр Юрий Вилкул.

Кроме того, Золотарев пояснил, как принудительная украинизации сферы обслуживания с 2021 года повлияет на рейтинг команды Зеленского.