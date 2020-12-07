Какими могут быть последствия победы кандидата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) на выборах мэра Кривого Рога, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Золотарев

Эксперт прокомментировал выборы в Кривом Роге, где ранее политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о победе своего кандидата Константина Павлова во втором туре.

Согласно данным предвыборного штаба, политик набрал 58,5% голосов. Штаб Павлова также сообщил, что кандидат победил на 289 участках.

Кривой Рог ударил по Зеленскому: партия «Слуга народа» получила коррупционный скандал Дмитрия Шевчика поддержали 41,5% граждан.

Ранее с предвыборной гонки в родном городе украинского президента снялся экс-мэр Юрий Вилкул.

Кроме того, Золотарев пояснил, как принудительная украинизации сферы обслуживания с 2021 года повлияет на рейтинг команды Зеленского.