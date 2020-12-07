Эксперт прокомментировал выборы в Кривом Роге, где ранее политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о победе своего кандидата Константина Павлова во втором туре.
Согласно данным предвыборного штаба, политик набрал 58,5% голосов. Штаб Павлова также сообщил, что кандидат победил на 289 участках.
При этом его оппонента от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика поддержали 41,5% граждан.
Ранее с предвыборной гонки в родном городе украинского президента снялся экс-мэр Юрий Вилкул.
Кроме того, Золотарев пояснил, как принудительная украинизации сферы обслуживания с 2021 года повлияет на рейтинг команды Зеленского.