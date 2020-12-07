В субботу, 5 декабря, на самом известном кладбище Украины — Байковом — в присутствии президента Владимира Зеленского был открыт памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Монумент установили на могиле Каденюка.
При этом при установке памятника повредили соседние могилы и насаждения рядом с ними. Так, пострадала могила Народной артистки и Героя Украины Нилы Крюковой.
По словам дочери Крюковой, позади монумента находится могила ее матери, рядом с ней росла калина. Однако строители выкорчевали дерево.
Рядом с монументом также есть захоронения оперной певицы Дианы Петриненко, поэта Моисея Фишбейна и других известных деятелей.
Украинцы в сети назвали памятник безвкусицей.