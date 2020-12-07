На установку памятника Леониду Каденюку, первому космонавту родом из Украинской ССР, неоднозначно отреагировали жители столицы и пользователи сети

В субботу, 5 декабря, на самом известном кладбище Украины — Байковом — в присутствии президента Владимира Зеленского был открыт памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Монумент установили на могиле Каденюка.

Леонид Каденюк: Вместе с украинской космонавтикой умирает вся промышленность © NASA Нилы Крюковой.

По словам дочери Крюковой, позади монумента находится могила ее матери, рядом с ней росла калина. Однако строители выкорчевали дерево.

Рядом с монументом также есть захоронения оперной певицы Дианы Петриненко, поэта Моисея Фишбейна и других известных деятелей.

Украинцы в сети назвали памятник безвкусицей.