Первые образцы российской вакцины "Спутник V" в четверг были доставлены из Москвы в Белград, сказал президент Сербии Александр Вучич в эфире местного ТВ 4 декабря

По словам сербского лидера, 20 прибывших доз будут отправлены на экспертизу национальным органам здравоохранения.

Ана Брнабич ранее заявляла, что Белград заинтересован в совместном с Россией производстве вакцины от COVID-19.

По итогам состоявшихся в понедельник переговоров министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с Аной Брнабич Минпромторгом было объявлено об отправке партии вакцины «Спутник V» в Сербию для лабораторных исследований до конца текущей недели.

Российская вакцина уже показала эффективность как минимум не ниже разработанных на западе образцов, при этом ее стоимость в два и более раза ниже иностранных аналогов.

В России вакцинация будет бесплатной.