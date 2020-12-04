По словам сербского лидера, 20 прибывших доз будут отправлены на экспертизу национальным органам здравоохранения.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ранее заявляла, что Белград заинтересован в совместном с Россией производстве вакцины от COVID-19.
По итогам состоявшихся в понедельник переговоров министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с Аной Брнабич Минпромторгом было объявлено об отправке партии вакцины «Спутник V» в Сербию для лабораторных исследований до конца текущей недели.
Российская вакцина уже показала эффективность как минимум не ниже разработанных на западе образцов, при этом ее стоимость в два и более раза ниже иностранных аналогов.
В России вакцинация будет бесплатной.