Тысячи предпринимателей взяли в осаду Верховную Раду
Тысячи предпринимателей взяли в осаду Верховную Раду
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Перекрыто движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы.

В акции участвуют несколько тысяч человек. Они пытаются блокировать входы в парламент и перекрывать дороги. Во время акции протеста начались столкновения между ФОПами и полицией. 

Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

 