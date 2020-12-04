Тысячи предпринимателей уже несколько дней подряд собираются у здания Верховной Рады в Киеве с протестом против фискализации. Соответствующее видео 4 декабря опубликовали на YouTube-канале издания Украина.ру

Тысячи предпринимателей взяли в осаду Верховную Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В акции участвуют несколько тысяч человек. Они пытаются блокировать входы в парламент и перекрывать дороги. Во время акции протеста начались столкновения между ФОПами и полицией.

Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.