Перекрыто движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы.
В акции участвуют несколько тысяч человек. Они пытаются блокировать входы в парламент и перекрывать дороги. Во время акции протеста начались столкновения между ФОПами и полицией.
Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.