Что происходит в Ереване сегодня и как изменилось отношение жителей Армении к России, рассказала в скайп-интервью изданию Украина.ру корреспондент в Ереване Кристина Мельникова

Военкор также рассказала, какую помощь Армения оказывает беженцам из Нагорного Карабаха и какова нынешняя обстановка в регионе.

Политолог Искандарян описал, что было бы, если бы Ереван признал независимость Карабаха © РИА Новости, Юрий Алексеев | Перейти в фотобанк

По договору к Баку отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В регионе были размещены российские миротворцы.

Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.