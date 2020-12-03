Военкор также рассказала, какую помощь Армения оказывает беженцам из Нагорного Карабаха и какова нынешняя обстановка в регионе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
По договору к Баку отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В регионе были размещены российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.