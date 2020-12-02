Российский лидер также рассказал о реализации трехстороннего заявления по Карабаху, отметив, что оно реализуется последовательно при участии находящихся на линии соприкосновения миротворцев.
Кроме того, он сообщил о проработке вопроса поставок в государства ОДКБ вакцины от коронавируса «Спутник V» и её дальнейшем производстве на территории стран-участниц.
Слова российского президента прозвучали на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции.
По итогам мероприятия была принята декларация о формировании справедливого мироустройства.