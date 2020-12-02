Странности Пашиняна. Что рассказал Путин о Нагорном Карабахе
Странности Пашиняна. Что рассказал Путин о Нагорном Карабахе
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
Российский лидер также рассказал о реализации трехстороннего заявления по Карабаху, отметив, что оно реализуется последовательно при участии находящихся на линии соприкосновения миротворцев.

Кроме того, он сообщил о проработке вопроса поставок в государства ОДКБ вакцины от коронавируса «Спутник V» и её дальнейшем производстве на территории стран-участниц.

Слова российского президента прозвучали на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции.

По итогам мероприятия была принята декларация о формировании справедливого мироустройства.