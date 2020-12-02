Президент России Владимир Путин в среду заявил о «неспокойной» обстановке на пространстве сферы ответственности Организации Договора о коллективной безопасности

Странности Пашиняна. Что рассказал Путин о Нагорном Карабахе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, он сообщил о проработке вопроса поставок в государства ОДКБ вакцины от коронавируса «Спутник V» и её дальнейшем производстве на территории стран-участниц.

Слова российского президента прозвучали на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции.

По итогам мероприятия была принята декларация о формировании справедливого мироустройства.