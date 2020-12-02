По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу местной полиции, на протестах 2 декабря были задержаны 35 человек.
Массовые протесты в республике начались после того, как в ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе и подписании соглашения о мире.
Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.
По указу Пашиняна Служба национальной безопасности Армении задержала ряд оппозиционных лидеров.