Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 2 декабря перекрыли движение на центральных улицах Еревана

По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу местной полиции, на протестах 2 декабря были задержаны 35 человек.

Массовые протесты в республике начались после того, как в ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе и подписании соглашения о мире.

Пашинян посоветовал военным решить вопрос со «скулящими» протестующими © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Никола Пашиняна в отставку из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По указу Пашиняна Служба национальной безопасности Армении задержала ряд оппозиционных лидеров.