В скайп-интервью изданию Украина.ру журналист Владислав Мальцев объяснил, в чем опасность миграционной политики Российской Федерации в отношении Средней Азии

В интервью эксперт рассказал о русофобских настроениях в странах Средней Азии и перспективах русского языка в государствах региона.

Грозин рассказал, какие именно антироссийские шаги предпринимает Узбекистан © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Ранее, в конце октября 2020 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

Также в октябре состоялся визит министра обороны Турции в Ташкент. В результате стороны подписали договоренности о сотрудничестве в области обучения военных кадров и подготовки войсковых подразделений.