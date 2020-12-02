В интервью эксперт рассказал о русофобских настроениях в странах Средней Азии и перспективах русского языка в государствах региона.
Также Мальцев пояснил, почему в Средней Азии на данный момент выигрывает турецкая «мягкая сила».
Ранее, в конце октября 2020 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».
Также в октябре состоялся визит министра обороны Турции в Ташкент. В результате стороны подписали договоренности о сотрудничестве в области обучения военных кадров и подготовки войсковых подразделений.