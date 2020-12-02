Ищенко объяснил, почему ЕС не торопится "залить деньгами" Украину. Он рассказал, какие способы борьбы с финансовым кризисом есть у Владимира Зеленского.
Политолог отметил существование раскола среди украинской элиты и объяснил, чем вызваны заявления о реванше и почему сейчас активизировался Виктор Медведчук.
Кроме того, он прокомментировал ситуацию после выборов президента в Молдавии и сказал, можно ли считать экс-президента Игоря Додона пророссийским политиком.
Ищенко ответил, начнется ли через несколько лет война между Россией и Турцией. Также он рассказал, есть ли у Дональда Трампа шансы сохранить пост президента США и как Россия может заручиться поддержкой других государств.