Политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала Украина.ру прокомментировал актуальные вопросы мировой политической повестки

Ищенко объяснил, почему ЕС не торопится "залить деньгами" Украину. Он рассказал, какие способы борьбы с финансовым кризисом есть у Владимира Зеленского.

Политолог отметил существование раскола среди украинской элиты и объяснил, чем вызваны заявления о реванше и почему сейчас активизировался Виктор Медведчук.

«Америка в одиночестве»: Ищенко объяснил, как Байден перефразировал лозунг Трампа Игоря Додона пророссийским политиком.

Ищенко ответил, начнется ли через несколько лет война между Россией и Турцией. Также он рассказал, есть ли у Дональда Трампа шансы сохранить пост президента США и как Россия может заручиться поддержкой других государств.