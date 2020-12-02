Глава комсомола Украины Михаил Кононович 1 декабря оценил итоги референдума о независимости Украины, а также итоги Евромайдана по истечении 7 лет

В частности он объяснил:

— Почему не удалось сохранить СССР? Как на самом деле проголосовали украинцы в 1991 году?

— Почему референдум 1991 года нельзя назвать легитимным?

— Об итогах так называемого Евромайдана.

Напомним, 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, который подтвердил Акт провозглашения независимой Украины. Кроме того, 1 декабря 2020 года Украина отмечает 7-ую годовщину начала «революции гидности» на Майдане. Именно утром 1 декабря 2013 года в центр Киева стали стягиваться сотни тысяч людей, чтобы выразить свой протест. Такой оказалась реакция на силовой разгон так называемого Евромайдана.