В частности он объяснил:
— Почему не удалось сохранить СССР? Как на самом деле проголосовали украинцы в 1991 году?
— Почему референдум 1991 года нельзя назвать легитимным?
— Об итогах так называемого Евромайдана.
Напомним, 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, который подтвердил Акт провозглашения независимой Украины. Кроме того, 1 декабря 2020 года Украина отмечает 7-ую годовщину начала «революции гидности» на Майдане. Именно утром 1 декабря 2013 года в центр Киева стали стягиваться сотни тысяч людей, чтобы выразить свой протест. Такой оказалась реакция на силовой разгон так называемого Евромайдана.