В Киеве у здания Верховной Рады предприниматели провели масштабную акцию протеста под названием «Право на труд». Подробнее о митинге - в видео издания Украина.ру

Митингующие перекрыли движение в правительственном квартале, в обоих направлениях по улице Грушевского.

Они требуют не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

Это очередная профанация. Экономист Алексей Кущ об инициативе Зеленского поддержать малый бизнес в карантин © Facebook, Jarosława Tiupka

При этом в Верховной Раде депутаты с третьего раза поддержали законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для физических лиц — предпринимателей до 2022 года.