Митингующие перекрыли движение в правительственном квартале, в обоих направлениях по улице Грушевского.
Они требуют не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.
Всего собралось несколько тысяч человек с плакатами «Право на труд», «Зе-команда — убийца малого бизнеса Украины», «Нет работы — нет налогов».
При этом в Верховной Раде депутаты с третьего раза поддержали законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для физических лиц — предпринимателей до 2022 года.