Украинская «прокуратура» Крыма начала розыск севастопольцев, которые в 2014 году участвовали в обороне города

По версии украинской стороны, дружинники являются подозреваемыми в организации незаконных вооруженных формирований в Крыму. Журналисты интернет-издания Украина.ру лично встретились с разыскиваемыми дружинниками и выяснили, что они думают об этом.