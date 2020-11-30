По версии украинской стороны, дружинники являются подозреваемыми в организации незаконных вооруженных формирований в Крыму.
Журналисты интернет-издания Украина.ру лично встретились с разыскиваемыми дружинниками и выяснили, что они думают об этом.
По версии украинской стороны, дружинники являются подозреваемыми в организации незаконных вооруженных формирований в Крыму.
Журналисты интернет-издания Украина.ру лично встретились с разыскиваемыми дружинниками и выяснили, что они думают об этом.
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