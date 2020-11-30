В новом выпуске передачи «Утро на Украина.ру» 30 ноября ведущие обсудили с экспертами внешнее управление Украиной и последствия возможного введения локдауна. Кроме того, эксперты прокомментировали перспективы "Северного потока – 2"

На прошлой неделе в Киеве «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела акцию «Против внешнего управления» рядом с посольством США. О внешнем управлении Украиной и тотальном карантине в стране высказался политолог Павел Рудяков.

Кроме того, в выпуске обсудили национальный локдаун в Грузии и смягчение коронавирусных ограничений в Европе, протесты на границе Польши и Германии.

«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Дмитрий Марунич.

Актуальную тему — как путешествовать во время пандемии — прокомментировал эксперт в сфере туризма Михаил Пир.

Также в выпуске обсудили новые протесты в Белоруссии.

Кроме того, вспомнили, какими событиями дата 30 ноября отмечена в истории, и показали, как открываются московские ледовые катки на Красной площади и ВДНХ.