На прошлой неделе в Киеве «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела акцию «Против внешнего управления» рядом с посольством США. О внешнем управлении Украиной и тотальном карантине в стране высказался политолог Павел Рудяков.
Кроме того, в выпуске обсудили национальный локдаун в Грузии и смягчение коронавирусных ограничений в Европе, протесты на границе Польши и Германии.
О войне США против "Северного потока — 2" рассказал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
Актуальную тему — как путешествовать во время пандемии — прокомментировал эксперт в сфере туризма Михаил Пир.
Также в выпуске обсудили новые протесты в Белоруссии.
Кроме того, вспомнили, какими событиями дата 30 ноября отмечена в истории, и показали, как открываются московские ледовые катки на Красной площади и ВДНХ.