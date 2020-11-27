Политолог подвел итоги встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и белорусского президента.
Также он рассказал о сложностях в построении Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «политики делают шаг вперед, а потом два шага назад».
Кроме того, политолог прокомментировал возможное будущее русского языка в среднеазиатских странах СНГ и введение локдауна на Украине.
Гаспарян подчеркнул, что и при жестком карантине, и при «шведском варианте» неизбежно пострадает множество людей, а Европу Украина сейчас интересует меньше всего. Тем временем, по его словам, сами украинские политики игнорируют пандемию и проблемы в обществе.
«пострадает мно