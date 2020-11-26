Эксперт прокомментировал серию поджогов автомобилей и частных домов, принадлежащих белорусским силовикам и их родственникам.
Мальцев отметил, что не всегда можно точно определить, кто именно заинтересован в поджогах.
В частности, 11 октября в деревне Городилово произошел пожар в деревянном доме командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Белоруссии Дмитрия Балабы. По совокупности данных основной версией случившегося был признан умышленный поджог.
Ведутся допросы свидетелей. Назначены экспертизы, в том числе экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 218 УК РБ об умышленном повреждении имущества общеопасным способом. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.