Существует ли реальная угроза массовой «охоты на силовиков» в Белоруссии, рассказал в скайп-интервью изданию Украина.ру журналист-расследователь Владислав Мальцев

Эксперт прокомментировал серию поджогов автомобилей и частных домов, принадлежащих белорусским силовикам и их родственникам.

Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В частности, 11 октября в деревне Городилово произошел пожар в деревянном доме командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Белоруссии Дмитрия Балабы. По совокупности данных основной версией случившегося был признан умышленный поджог.

Ведутся допросы свидетелей. Назначены экспертизы, в том числе экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 218 УК РБ об умышленном повреждении имущества общеопасным способом. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.