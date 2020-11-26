Эксперт по российско-белорусским отношениям Андрей Суздальцев 25 ноября рассказал, зачем России нужна Белоруссия с её продукцией в ущерб экономике

Белоруссия назвала сроки производства российской вакцины от COVID-19 © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк Андрей Суздальцев.

В этом выпуске:

— Зачем нам Белоруссия с её продукцией в ущерб российской экономике?

— Почему Россия прощает оскорбления и недружественную политику Александра Лукашенко?

— Белорусская миграция на Западе и протесты в Минске: в чем конфликт?

— Зачем Светлана Тихановская пытается наладить контакты с Россией?