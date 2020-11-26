Украина.ру презентует обновлённый формат «Вечер на Пятницкой». Каждую среду мы обсуждаем самые актуальные события с приглашенными экспертами. Ведущие в режиме онлайн находят свежие новости и обсуждают их с гостем. Наш гость в этот вечер — политолог, эксперт по российско-белорусским отношениям Андрей Суздальцев.
В этом выпуске:
— Зачем нам Белоруссия с её продукцией в ущерб российской экономике?
— Почему Россия прощает оскорбления и недружественную политику Александра Лукашенко?
— Белорусская миграция на Западе и протесты в Минске: в чем конфликт?
— Зачем Светлана Тихановская пытается наладить контакты с Россией?