Ведущие в режиме онлайн находят свежие новости и обсуждают их с гостем.
Наш гость в этот вечер — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В этом выпуске:
— «Война флагов»: БЧБ против государственного флага Белоруссии;
— Союзное государство в разрезе: поддерживают ли белорусы Союзное государство?
— Что значит визит Лаврова в Белоруссию?
— Белоруссия = Украина? Зачем белорусская оппозиция завела свой «Миротворец»? Обсуждение этих и других новостей смотрите в нашем сегодняшнем выпуске «Вечера на Пятницкой».