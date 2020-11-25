Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»?
Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»?
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Ведущие в режиме онлайн находят свежие новости и обсуждают их с гостем.

Наш гость в этот вечер — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В этом выпуске:

— «Война флагов»: БЧБ против государственного флага Белоруссии;

— Союзное государство в разрезе: поддерживают ли белорусы Союзное государство?

— Что значит визит Лаврова в Белоруссию?

— Белоруссия = Украина? Зачем белорусская оппозиция завела свой «Миротворец»? Обсуждение этих и других новостей смотрите в нашем сегодняшнем выпуске «Вечера на Пятницкой».    