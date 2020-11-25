Украина.ру презентует обновлённый формат «Вечер на Пятницкой». Каждую среду мы обсуждаем самые актуальные события с приглашенными экспертами. Сегодня мы следим за событиями в Белоруссии

Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Наш гость в этот вечер — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В этом выпуске: — «Война флагов»: БЧБ против государственного флага Белоруссии; — Союзное государство в разрезе: поддерживают ли белорусы Союзное государство? — Что значит визит Лаврова в Белоруссию? — Белоруссия = Украина? Зачем белорусская оппозиция завела свой «Миротворец»? Обсуждение этих и других новостей смотрите в нашем сегодняшнем выпуске «Вечера на Пятницкой».