Адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью интернет-изданию Украина.ру рассказал о политических репрессиях на Украине при Зеленском

Андрей Гожый: Мы видим схлопывание системы буржуазного национализма © Facebook, Андрей Гожый

Киевлянке Оксане Курамшиной грозил тюремный срок за перепост публикации в запрещенной на Украине социальной сети "ВКонтакте".

Год назад в Киеве сотрудники СБУ возбудили против женщины уголовное дело по ст. 110 ч. 1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Гожый уверен, что сотрудники СБУ провели задержание Курамшиной "для галочки", чтобы отчитаться перед начальником об очередном враге народа.

Женщине грозило наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет, однако 25 ноября суд отказал в утверждении чистосердечного признания и вернул дело в прокуратуру.