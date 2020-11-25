Почему СБУ преследует украинцев, приписывая им посягательство на территориальную целостность Украины? Смотрите в нашем интервью!
Киевлянке Оксане Курамшиной грозил тюремный срок за перепост публикации в запрещенной на Украине социальной сети "ВКонтакте".
Год назад в Киеве сотрудники СБУ возбудили против женщины уголовное дело по ст. 110 ч. 1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Гожый уверен, что сотрудники СБУ провели задержание Курамшиной "для галочки", чтобы отчитаться перед начальником об очередном враге народа.
Женщине грозило наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет, однако 25 ноября суд отказал в утверждении чистосердечного признания и вернул дело в прокуратуру.