В новом выпуске «Новый гражданин» директор миграционного центра «Мигрон» Игорь Данилов ответил на вопросы зрителей Украина.ру:

— Как мне найти работу у вас? Как приехать? Сколько денег иметь?

— Вывод один: получить гражданство РФ русскому человеку сложнее, чем узбеку, таджику или молдаванину! Жерару Депардье не пришлось искать двоюродного дядю или троюродного прадедушку, которые были в Москве в армии Наполеона в 1812 году.

— Хочу получить российское гражданство и жить в Крыму. Но программа соотечественников в Крыму не работает. Почему? Как мне переехать в Крым и получить гражданство? Я гражданин Украины.

Как получить гражданство России? Юрист ответил на вопросы зрителей Украина.ру

— Хочу получить паспорт России, но не знаю, с чего начать. Никогда не была в РФ и не знаю, в каком городе лучше жить. Я гражданка Украины, по образованию социолог, работаю администратором в кафе. С чего мне начать и какие у меня шансы?

— Я гражданин Украины, живу в России. Сейчас потерял работу. Могу ли я рассчитывать на какие-то выплаты и как их получить, где найти финансовую помощь?