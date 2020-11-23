Политолог Арчил Сихарулидзе 23 ноября прокомментировал отказ грузинской оппозиции от мандатов в парламенте

Сихарулидзе: Если бы не нарушения на выборах, Грузия уже была бы европейским государством © Sputnik /Vladimir Umikashvili

День мужества и народного единства отмечают в Южной Осетии 23 ноября. Дата связана с первой попыткой Грузии установить контроль над республикой: 23 ноября 1989 года под предлогом проведения мирного митинга в Цхинвал попыталась прорваться многотысячная националистически настроенная вооруженная толпа, которая была остановлена несколькими молодыми парнями у въезда в город. Позже в этом месте собралось почти все население города. События 30-летней давности считаются началом активной фазы борьбы Южной Осетии за право на самоопределение.