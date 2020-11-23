Политтехнолог Андрей Золотарев прокомментировал итоги местных выборов на Украине:

Выбор между «клонами»: кого изберут мэрами Львова, Николаева, Черкасс, Ровно, Днепра, Полтавы и Ужгорода © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Бориса Филатова?

— Кто они — самые популярные мэры городов Украины?

— О низкой явке на местных выборах: нужно ли ввести обязательную систему голосования?

— Почему проиграли кандидаты от ОПЗЖ?