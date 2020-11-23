- В чем секрет успеха мэра Днепра Бориса Филатова?
— Кто они — самые популярные мэры городов Украины?
— О низкой явке на местных выборах: нужно ли ввести обязательную систему голосования?
— Почему проиграли кандидаты от ОПЗЖ?
- В чем секрет успеха мэра Днепра Бориса Филатова?
— Кто они — самые популярные мэры городов Украины?
— О низкой явке на местных выборах: нужно ли ввести обязательную систему голосования?
— Почему проиграли кандидаты от ОПЗЖ?
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.