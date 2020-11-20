— 01:42 7-я годовщина Евромайдана: что думают киевляне об итогах «Революции достоинства»;
— 09:24 Киев: протесты против карантина выходного дня;
— 11:51 Коронавирус в России: совещание Владимира Путина с правительством;
— 16:45 Украинский журналист Руслан Коцаба об итогах Евромайдана;
— 23:25 Протесты в Армении;
— 25:25 Франция может признать независимость Нагорного Карабаха?
— 26:24 Руководитель общества друзей французской газеты «Юманите» Олеся Орленко объяснила, почему французы хотят признать Нагорно-Карабахскую республику;
— 33:09 Протесты во Франции;
— 37:39 Глава аналитического бюро проекта СОНАТ-2050 Иван Лизан о ситуации в Белоруссии;
— 48:25 Всемирный день ребенка;
— 49:39 Как живет многодетная семья из Башкирии;
— 54:42 Историк Александр Васильев рассказал о провозглашении УНР в 1817 году.