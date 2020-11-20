В новом выпуске «Утро на Украина.ру» от 20 ноября вы узнаете:

— 01:42 7-я годовщина Евромайдана: что думают киевляне об итогах «Революции достоинства»; — 09:24 Киев: протесты против карантина выходного дня; — 11:51 Коронавирус в России: совещание Владимира Путина с правительством; — 16:45 Украинский журналист Руслан Коцаба об итогах Евромайдана; — 23:25 Протесты в Армении; — 25:25 Франция может признать независимость Нагорного Карабаха? — 26:24 Руководитель общества друзей французской газеты «Юманите» Олеся Орленко объяснила, почему французы хотят признать Нагорно-Карабахскую республику; — 33:09 Протесты во Франции; — 37:39 Глава аналитического бюро проекта СОНАТ-2050 Иван Лизан о ситуации в Белоруссии; — 48:25 Всемирный день ребенка; — 49:39 Как живет многодетная семья из Башкирии; — 54:42 Историк Александр Васильев рассказал о провозглашении УНР в 1817 году.