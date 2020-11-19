В Госдуму внесли законопроект о санкциях против Youtube, Facebook и других интернет-платформ за цензуру российских СМИ. Сервисам, попавшим в специальный реестр Роскомнадзора, могут грозить блокировки, замедление трафика и штрафы.
В Госдуму внесли законопроект о санкциях против Youtube, Facebook и других интернет-платформ за цензуру российских СМИ. Сервисам, попавшим в специальный реестр Роскомнадзора, могут грозить блокировки, замедление трафика и штрафы.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.