Владимир Корнилов: России для борьбы с цензурой стоит изучить китайский и турецкий опыт
Владимир Корнилов: России для борьбы с цензурой стоит изучить китайский и турецкий опыт
© РИА Новости, Владимир Трефилов
В Госдуму внесли законопроект о санкциях против Youtube, Facebook и других интернет-платформ за цензуру российских СМИ. Сервисам, попавшим в специальный реестр Роскомнадзора, могут грозить блокировки, замедление трафика и штрафы.

 

 