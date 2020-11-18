Украина.ру приветствует вас в нашем обновлённом формате «Вечер на Пятницкой». Каждую среду на Пятницкой, 25 мы обсуждаем самые актуальные события с приглашенными экспертами

Сегодня мы следим за событиями в Белоруссии. Ведущие в режиме онлайн находят свежие новости и обсуждают их с гостем. Наш гость в этот вечер — политолог Дмитрий Болкунец.

В этом выпуске:

— «Война флагов»: БЧБ против государственного флага Белоруссии;

— кто отключил воду жителям протестного района под Минском;

— белорусская многовекторность;

— внешнее финансирование НКО и СМИ;

— раскол в белорусском обществе нарастает.

Обсуждение этих и других новостей смотрите в нашем сегодняшнем выпуске «Вечера на Пятницкой».