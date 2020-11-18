Сегодня мы следим за событиями в Белоруссии. Ведущие в режиме онлайн находят свежие новости и обсуждают их с гостем. Наш гость в этот вечер — политолог Дмитрий Болкунец.
В этом выпуске:
— «Война флагов»: БЧБ против государственного флага Белоруссии;
— кто отключил воду жителям протестного района под Минском;
— белорусская многовекторность;
— внешнее финансирование НКО и СМИ;
— раскол в белорусском обществе нарастает.
Обсуждение этих и других новостей смотрите в нашем сегодняшнем выпуске «Вечера на Пятницкой».