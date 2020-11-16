Кто победил на местных выборах в Одессе: Николай Скорик или Геннадий Труханов? Почему около 1,5 тысячи бюллетеней на местных выборах в Одессе оказались испорченными? Как одесситы отреагировали на наличие у Труханова российского гражданства? Что ждет Одессу в случае повторной победы Труханова?

Обо всем этом мы узнали у общественного деятеля из Одессы Алексея Цветкова.