В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» от 16 ноября вы узнаете:

— 00:09 Анонс событий на неделю;

— 03:43 Нагорный Карабах: жители покидают Кельбаджарский район;

— 05:48 Протесты в Армении;

— 08:45 Политолог Арчил Сихарулидзе о ситуации на Кавказе;

— 21:10 Протесты в Белоруссии;

— 23:58 Президентские выборы в Молдавии;

— 27:23 Эксперт Института стран СНГ об итогах выборов в Молдавии;

— 42:29 Выборы мэров на Украине;

— 44:46 Карантин выходного дня на Украине;

— 46:04 Политтехнолог Андрей Золотарев об итогах выборов на Украине;

— 58:43 День работников радио, телевидения и связи на Украине;

— 1:01:16 Цензура по отношению к российским СМИ в интернете;

— 1:02:51 Представитель МИД РФ Мария Захарова о цензуре Google по отношению к материалам Украина.ру;

— 1:05:11 Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.