— 00:09 Анонс событий на неделю;
— 03:43 Нагорный Карабах: жители покидают Кельбаджарский район;
— 05:48 Протесты в Армении;
— 08:45 Политолог Арчил Сихарулидзе о ситуации на Кавказе;
— 21:10 Протесты в Белоруссии;
— 23:58 Президентские выборы в Молдавии;
— 27:23 Эксперт Института стран СНГ об итогах выборов в Молдавии;
— 42:29 Выборы мэров на Украине;
— 44:46 Карантин выходного дня на Украине;
— 46:04 Политтехнолог Андрей Золотарев об итогах выборов на Украине;
— 58:43 День работников радио, телевидения и связи на Украине;
— 1:01:16 Цензура по отношению к российским СМИ в интернете;
— 1:02:51 Представитель МИД РФ Мария Захарова о цензуре Google по отношению к материалам Украина.ру;
— 1:05:11 Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.