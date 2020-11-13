— Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев о победе Кернеса в Харькове;

— Выборы президента Молдавии;

— Политолог Ростислав Ищенко о выборах в Молдавии;

— Итоги президентских выборов в США: последствия для Европы;

— Опрос: чо думают жители Лондона, Парижа и Берлина о выборах в США;

— Научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев об итогах выборов в США;

— Протесты в Армении;

— Политолог Геворг Мирзаян о протестах в Армении;

Утро на Украина.ру: Корнилов о выборах в США, Болкунец о протестах в Минске
Утро на Украина.ру: Корнилов о выборах в США, Болкунец о протестах в Минске
- Протесты в Ереване;

— ИНОСМИ о протестах в Армении;

— Марш националистов в Польше;

— Международный день слепых: незрячий художник из Харькова;

— Историк Александр Васильев об украинском восстании против гетмана Скоропадского.