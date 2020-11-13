— Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев о победе Кернеса в Харькове;
— Выборы президента Молдавии;
— Политолог Ростислав Ищенко о выборах в Молдавии;
— Итоги президентских выборов в США: последствия для Европы;
— Опрос: чо думают жители Лондона, Парижа и Берлина о выборах в США;
— Научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев об итогах выборов в США;
— Протесты в Армении;
— Политолог Геворг Мирзаян о протестах в Армении;
- Протесты в Ереване;
— ИНОСМИ о протестах в Армении;
— Марш националистов в Польше;
— Международный день слепых: незрячий художник из Харькова;
— Историк Александр Васильев об украинском восстании против гетмана Скоропадского.