В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев о победе Кернеса в Харькове; — Выборы президента Молдавии; — Политолог Ростислав Ищенко о выборах в Молдавии; — Итоги президентских выборов в США: последствия для Европы; — Опрос: чо думают жители Лондона, Парижа и Берлина о выборах в США; — Научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев об итогах выборов в США; — Протесты в Армении; — Политолог Геворг Мирзаян о протестах в Армении; Утро на Украина.ру: Корнилов о выборах в США, Болкунец о протестах в Минске — ИНОСМИ о протестах в Армении; — Марш националистов в Польше; — Международный день слепых: незрячий художник из Харькова; — Историк Александр Васильев об украинском восстании против гетмана Скоропадского.