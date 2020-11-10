Ранее, 27 сентября, начались бои в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в развязывании военных действий. Стороны несколько раз заключали перемирие, но нарушали его вновь.
С 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить военные действия. Для поддержания стабильности в регион войдут российские миротворцы.
Миротворцы из России пробудут в Карабахе ближайшие пять лет. Этот срок автоматически продлится еще на пять лет, если ни одна из сторон конфликта не будет против.