Журналист-расследователь Владислав Мальцев в скайп-интервью для Украина.ру пояснил, в чем причина быстрой развязки конфликта в Нагорном Карабахе, был ли возможен другой итог и могут ли миротворцы из РФ оказаться в капкане

Украина.ру на Youtube Фактор Байдена: как изменятся американо-белорусские отношения