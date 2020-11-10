На вопросы о вводе российских миротворцев в регион ответил в видеоинтервью Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев

С 00:00 мск 10 ноября Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В соответствии с соглашением, российская сторона направит в регион около 2 тыс. миротворцев.

Минобороны России сообщило об отправке миротворцев в Карабах © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Усилит ли присутствие миротворцев российское влияние в регионе? Почему их нельзя было ввести раньше? Насколько столь ограниченная группировка способна принести и закрепить мир в регионе? На эти и другие вопросы ответил Владимир Евсеев.