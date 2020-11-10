С 00:00 мск 10 ноября Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
В соответствии с соглашением, российская сторона направит в регион около 2 тыс. миротворцев.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут развернуты подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа со стрелковым оружием, а также 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Усилит ли присутствие миротворцев российское влияние в регионе? Почему их нельзя было ввести раньше? Насколько столь ограниченная группировка способна принести и закрепить мир в регионе? На эти и другие вопросы ответил Владимир Евсеев.