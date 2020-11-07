Напомним, ранее Государственный Совет Республики Крыма принял постановление, которым включил акции АО «ПАО "Массандра"» в план приватизации на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба крымского парламента.
Гендиректор «Массандры» Янина Павленко сообщала после акционирования предприятия в интервью агентству «Крыминформ»:
«"Массандра" оставалась последним винодельческим предприятием в форме ГУПа. Фактически преобразование предприятия — это приведение к нормам российского законодательства. Прежняя форма создавала нам определенные сложности на рынке алкогольной продукции. Ранее нам приходилось каждую свою коммерческую сделку согласовывать с чиновниками, что затягивало многие процессы и делало "Массандру" неравным игроком на стремительно развивающемся, а порой беспощадном рынке».