Журналист интернет-издания Украина.ру Мокей Русинов вместе с политологом Дмитрием Выдриным выяснили, кто и что стоит за приватизацией крымской винодельни «Массандра»

Винодел объяснил, почему не стоит бояться приватизации крымской «Массандры» © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Гендиректор «Массандры» Янина Павленко сообщала после акционирования предприятия в интервью агентству «Крыминформ»:

«"Массандра" оставалась последним винодельческим предприятием в форме ГУПа. Фактически преобразование предприятия — это приведение к нормам российского законодательства. Прежняя форма создавала нам определенные сложности на рынке алкогольной продукции. Ранее нам приходилось каждую свою коммерческую сделку согласовывать с чиновниками, что затягивало многие процессы и делало "Массандру" неравным игроком на стремительно развивающемся, а порой беспощадном рынке».