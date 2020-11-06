Политолог-американист Вероника Крашенинникова прокомментировала предварительные итоги выборов в США

Догонялки Трампа и Байдена, разборки в судах: что творится в США после выборов © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

Эксперт также поведала, ожидает ли США гражданское противостояние, были ли фальсификации на выборах президента, почему Трамп выступал против голосования по почте и как такое голосование повлияло на шансы Байдена победить.

Крашенинникова также ответила на вопросы о том, стоит ли ожидать активизации американцев на белорусском направлении, чья победа на выборах главы США выгодней россиянам и Евросоюзу.

В США президент избирается не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. Больше всего выборщиков в Калифорнии (55), Техасе (38), Нью-Йорке и Флориде (по 29).

Для победы на выборах кандидату в президенты нужно набрать абсолютное большинство голосов (270 и более). По данным на утро 6 ноября, у Байдена 253 голоса выборщиков, а у Трампа — 214.

В трех штатах США, где еще не определен победитель выборов президента, сократился разрыв между кандидатами.

В Джорджии отрыв Трампа от Байдена сократился почти с 5 тысяч голосов до менее чем 2 тысяч. Победа в этом штате принесет 16 голосов выборщиков. В Пенсильвании отрыв республиканца от демократа сократился до 0,3% (20 голосов). В Аризоне же Трамп начал догонять Байдена (11 голосов).