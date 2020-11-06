В седьмом выпуске спецпроекта «Донбасс: минский процесс» политолог Денис Денисов и журналист Роман Гнатюк обсудили последние предложения по урегулированию конфликта в Донбассе как с украинской стороны, так и со стороны народных республик Донбасса

Напомним, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что украинская сторона подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы. Он содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Донбасс. Минский процесс №2: как Украина в очередной раз «кинула» всех по вопросам ЛДНР © Скриншот из видео Украина.ру Хайди Грау.

Ранее, представители ДНР и ЛНР продемонстрировали на заседании ТГК свою «дорожную карту», предложив украинской стороне согласовать ее. Документ состоит из 15 пунктов, которые содержат развернутый план имплементации «Минска-2» и даже некоторые коррективы соглашения.