Политолог Дмитрий Болкунец ответил журналисту Роману Гнатюку на ряд актуальных вопросов белорусской политики

В частности, он рассказал, изменится ли ситуация в Белоруссии в случае избрания Джо Байдена президентом США, стоит ли ожидать усиления протестов в Республике, кто и почему выгоднее для Александра Лукашенко на посту президента Соединенных Штатов.

Белоруссия: забастовка «от Тихановской» провалилась, но борьба только началась © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.