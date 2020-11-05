Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы.
Соперником действующего президента Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов.
Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».
По данным на 5 ноября, Джо Байдена набрал 264 голоса выборщиков из необходимых 270.
Дональд Трамп настаивает, что он стал жертвой масштабных подтасовок, и уже подал иски по поводу подсчета голосов в ключевых штатах.