Ведущий сотрудник РАН, политолог-американист Борис Межуев рассказал изданию Украина.ру о возможных итогах противостояния в США при подсчёте голосов после выборов, объяснил резкий рост голосов за Байдена и причины, по которым Трамп потерял рейтинг в 2020 году

«США превращаются в СССР»: эксперты об американских выборах © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Соперником действующего президента Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов.

Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

По данным на 5 ноября, Джо Байдена набрал 264 голоса выборщиков из необходимых 270.

Дональд Трамп настаивает, что он стал жертвой масштабных подтасовок, и уже подал иски по поводу подсчета голосов в ключевых штатах.