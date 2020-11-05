После того, как Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании из-за недостаточного доступа наблюдателей к процессу, в Нью-Йорке начались акции протеста

Ранее, 3 ноября, в США состоялись всеобщие выборы. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. Михаил Погребинский: Две трети населения США будут против «победившего» президента © РИА Новости, Михаил Воскресенский Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. 4 ноября улицы Манхэттена заполнили демонстранты, требуя честного подсчета голосов на президентских выборах. Протестующие бросали и жгли мусор на улицах города, блокировали вход в метро. Правоохранители задержали около 60 человек.