Ранее, 3 ноября, в США состоялись всеобщие выборы. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.
За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
4 ноября улицы Манхэттена заполнили демонстранты, требуя честного подсчета голосов на президентских выборах. Протестующие бросали и жгли мусор на улицах города, блокировали вход в метро. Правоохранители задержали около 60 человек.