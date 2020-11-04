В своём постоянном влоге на Украина.ру историк и радиоведущий Армен Гаспарян 4 ноября рассказал, сколько усилий пришлось приложить современной России для того, чтоб разные народы на её территории могли жить спокойно, а межэтнические конфликты были сведены к минимуму

Ищенко VLOG. День народного единства: праздник или формальность? Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Так как через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.