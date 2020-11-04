Сегодня в России отмечается День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Так как через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.