Политолог Ростислав Ищенко 3 ноября рассказал, стал ли День народного единства общенационародным праздником в России

День народного единства РФ с украинским подтекстом © Скриншот с видео Украина.ру Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Так как через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.