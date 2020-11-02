Говоря о том, произойдет ли в стране очередная «революция роз», эксперт рассказал, что сторонники Саакашвили знают, что посольство США выступило против оспаривания результатов выборов на улице, однако решили пренебречь мнением своих заокеанских покровителей.
«Это уникальный случай», — подчеркнул Сихарулидхзе.
В то же время он не стал давать прогноз о том, будут ли эти протесты успешными.
Напомним, 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. «Грузинская мечта» набрала более 48%. Это дает ей возможность формировать правительство.
Оппозиционный блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция Сила в единстве» занимает второе место с 27,14%.
Оппозиция несмотря на поражение требует назначения внеочередных выборов и призывает своих сторонников выйти на улицы.