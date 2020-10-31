В шестом выпуске спецпроекта «Донбасс: минский процесс» политолог Денис Денисов и журналист Роман Гнатюк обсудили с белорусским политологом Александром Шпаковским перспективы использования Минска как переговорной площадки в мирном процессе по Донбассу, опасности для площадки и последние новости минского переговорного процесса

Бортник рассказал, когда Минск перестанет быть площадкой по Донбассу © Руслан Бортник

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, являясь миролюбивым европейским государством, страна выступает в качестве донора безопасности в регионе.

Кроме того, глава белорусского государства выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между странами в Евроатлантике и Евразии — так называемого нового «хельсинкского процесса», аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ. Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск.