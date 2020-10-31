Отдельное внимание было уделено положению Белоруссии как донора региональной безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, являясь миролюбивым европейским государством, страна выступает в качестве донора безопасности в регионе.
Кроме того, глава белорусского государства выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между странами в Евроатлантике и Евразии — так называемого нового «хельсинкского процесса», аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ. Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск.