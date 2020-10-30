В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру»:

— Как прошли довыборы в Верховную Раду в Черниговской области;

— Парламентские выборы в Грузии;

— Президентские выборы в Молдавии;

— Выборы президента в США;

— Беспорядки в Филадельфии;

— Кто выгодней России: Трамп или Байден;

— Кто такой Алексей Арестович, новый спикер украинской делегации в переговорном процессе по Донбассу;

Утро на Украина.ру: возвращение блудного Саакашвили, Белоруссия нестабильности Денис Денисов о назначении Арестовича;

— Политолог Руслан Бизяев об итогах местных выборов на Украине и протестах в Польше;

— Протесты в Польше: что сейчас происходит в Варшаве;

— Акция активистки движения FEMEN в Одессе;

— Что думает Александр Лукашенко о протестах в Польше;

— Мария Захарова о вмешательстве Польши во внутренние дела Белоруссии;

— Политолог Дмитрий Болкунец о забастовке в Белоруссии и судьбе белорусских студентов;

— Владимир Путин о ситуации в Белоруссии;

— Япония: кафе с черными кошками;

— Историк Александр Васильев о жизни великого врача-офтальмолога Владимира Филатова.