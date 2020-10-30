— Как прошли довыборы в Верховную Раду в Черниговской области;
— Парламентские выборы в Грузии;
— Президентские выборы в Молдавии;
— Выборы президента в США;
— Беспорядки в Филадельфии;
— Кто выгодней России: Трамп или Байден;
— Кто такой Алексей Арестович, новый спикер украинской делегации в переговорном процессе по Донбассу;
- Политолог Денис Денисов о назначении Арестовича;
— Политолог Руслан Бизяев об итогах местных выборов на Украине и протестах в Польше;
— Протесты в Польше: что сейчас происходит в Варшаве;
— Акция активистки движения FEMEN в Одессе;
— Что думает Александр Лукашенко о протестах в Польше;
— Мария Захарова о вмешательстве Польши во внутренние дела Белоруссии;
— Политолог Дмитрий Болкунец о забастовке в Белоруссии и судьбе белорусских студентов;
— Владимир Путин о ситуации в Белоруссии;
— Япония: кафе с черными кошками;
— Историк Александр Васильев о жизни великого врача-офтальмолога Владимира Филатова.