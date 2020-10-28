В новом выпуске «Утро на Украина.ру» от 28 октября вы узнаете:

— 01:00 Итоги местных выборов на Украине;

— 04:55 Глава Комсомола Украины Михаил Кононович о Дне освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков;

— 07:12 Закон о запрете абортов в Польше;

— 08:30 Протесты в Польше из-за ужесточения закона о запрете абортов;

— 10:38 Политолог Олег Хавич о протестах в Польше;

— 27:57 Статистика абортов в России и Украине;

— 29:10 Акция активистки FEMEN у здания посольства Польши в Киеве;

— 31:00 Забастовка в Белоруссии;

— 34:10 Политолог Константин Бондаренко о ситуации в Белоруссии;

— 40:46 День бабушек и дедушек в России;

— 42:08 80-летняя Антонина Ткачук установила новый рекорд страны по бегу;

— 44:13 Парламентские выборы в Грузии;

— 45:22 Сидячая акция протеста в Тбилиси;

— 47:21 Политолог Арчил Сихарулидзе о предвыборных раскладах в Грузии;

— 56:00 День в истории: историк Александр Васильев о присоединении Западной Украины к УССР в 1939 году.