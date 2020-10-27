Выборы в местные советы стали для президента Зеленского эпизодом известной сказки — когда часы бьют полночь, и карета превращается в тыкву, а сказочная принцесса вновь принимает облик невзрачной Золушки

Предварительные результаты народного волеизъявления, засвидетельствовали два основных момента: рекордно низкую явку избирателей и провал партии «Слуга народа», которая досрочно проиграла выборы мэров во всех крупных городах Украины и заняла неприлично низкие результаты на выборах в местные советы.

Внутренняя связь этих факторов очевидна. От Зеленского отказалась основная часть его электората.

Все те, кто поддерживал его в надежде на изменение политического курса Евромайдана, сформулированного в виде емкой формулы «армія, віра, мова» — к которой, впрочем, стоило бы добавить повышение тарифов и постоянное падение уровня жизни.