В новом выпуске «Утро на Украина.ру» от 26 октября вы узнаете:

— 00:23 анонс событий на эту неделю; — 01:32 результаты местных выборов на Украине; — 03:18 политолог Денис Денисов о ценности голосования на местных выборах; — 05:56 курьезные ситуации и происшествия на местных выборах; — 07:29 акция активистки «Femen» на избирательном участке в Киеве; — 09:49 политтехнолог Андрей Золотарев о результатах местных выборов; — 20:14 последний бой Хабиба Нурмагомедова; — 21:52 как Россия болела за Нурмагомедова; — 24:15 протесты в Белоруссии; — 26:50 глава молодежного движения Республиканкой партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова о протестах в Белоруссии; — 43:26 день в истории: историк Александр Васильев о жизни и наследии советского писателя Аркадия Гайдар; — 51:01 политический эксперт Лариса Дроздова о результатах местных выборов; — 56:15 день Рождения Хиллари Клинтон; — 57:40 антироссийские цитаты Клинтон; — 59:12 дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена; — 01:03:46 расписная хата на колесах в Днепропетровской области.