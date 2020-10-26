— 00:23 анонс событий на эту неделю; 

— 01:32 результаты местных выборов на Украине;

— 03:18 политолог Денис Денисов о ценности голосования на местных выборах;

— 05:56 курьезные ситуации и происшествия на местных выборах;

— 07:29 акция активистки «Femen» на избирательном участке в Киеве;

— 09:49 политтехнолог Андрей Золотарев о результатах местных выборов;

— 20:14 последний бой Хабиба Нурмагомедова;

— 21:52 как Россия болела за Нурмагомедова;

— 24:15 протесты в Белоруссии;

— 26:50 глава молодежного движения Республиканкой партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова о протестах в Белоруссии;

— 43:26 день в истории: историк Александр Васильев о жизни и наследии советского писателя Аркадия Гайдар;

— 51:01 политический эксперт Лариса Дроздова о результатах местных выборов;

— 56:15 день Рождения Хиллари Клинтон;

— 57:40 антироссийские цитаты Клинтон;

— 59:12 дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена;

— 01:03:46 расписная хата на колесах в Днепропетровской области.

 