— 00:23 анонс событий на эту неделю;
— 01:32 результаты местных выборов на Украине;
— 03:18 политолог Денис Денисов о ценности голосования на местных выборах;
— 05:56 курьезные ситуации и происшествия на местных выборах;
— 07:29 акция активистки «Femen» на избирательном участке в Киеве;
— 09:49 политтехнолог Андрей Золотарев о результатах местных выборов;
— 20:14 последний бой Хабиба Нурмагомедова;
— 21:52 как Россия болела за Нурмагомедова;
— 24:15 протесты в Белоруссии;
— 26:50 глава молодежного движения Республиканкой партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова о протестах в Белоруссии;
— 43:26 день в истории: историк Александр Васильев о жизни и наследии советского писателя Аркадия Гайдар;
— 51:01 политический эксперт Лариса Дроздова о результатах местных выборов;
— 56:15 день Рождения Хиллари Клинтон;
— 57:40 антироссийские цитаты Клинтон;
— 59:12 дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена;
— 01:03:46 расписная хата на колесах в Днепропетровской области.