Политолог Ростислав Ищенко 22 октября в своем влоге на YouTube-канале издания Украина.ру рассказал о ряде политиков Юго-Востока Украины, которые декларируют свою лояльность к России и русскому языку, стараясь создать образ пророссийских политических деятелей

Ищенко рассказал, существует ли «генеральный план» по развалу России © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог объяснит, как это влияет на отношение к ним со стороны избирателей, и можно ли вообще называть подобных деятелей пророссийскими.

В декабре 2018 года Россия расширила список подлежащих санкциям украинских политиков и добавила к нему более двух десятков пророссийских депутатов от «Оппозиционного блока». Введение экономических санкций предусматривает замораживание безналичных счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что санкционный список расширили «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».