При этом многие из них находятся в российском санкционном списке.
Политолог объяснит, как это влияет на отношение к ним со стороны избирателей, и можно ли вообще называть подобных деятелей пророссийскими.
В декабре 2018 года Россия расширила список подлежащих санкциям украинских политиков и добавила к нему более двух десятков пророссийских депутатов от «Оппозиционного блока». Введение экономических санкций предусматривает замораживание безналичных счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что санкционный список расширили «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».