— Послание Зеленского к Верховной Раде;
— Политолог Алексей Калиниченко о выступлении Зеленского;
— Американские санкции против «Северного потока — 2» и польский штраф «Газпрому»;
— Президент польского Управления по защите конкуренции и прав потребителей о штрафе «Газпрому»;
— Опрос: жители немецкого города Засниц об американских санкциях;
— Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич о решающей битве за «Северный поток —2»;
- День Рождения Альфреда Нобеля;
— День Рождения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху;
— Журналист Исраэль Шамир о взаимоотношениях России и Израиля;
— День Рождения российского режиссера Никиты Михалкова;
— Писатель Гарик Осипов о творчестве Михалкова;
— День в истории: в 1897 году начал работать Черноморский судостроительный завод в Николаеве;
— Писатель Николай Стариков о восстановлении судостроительной отрасли на Украине;
— Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный рассказал о причинах упадка судостроительной отрасли на Украине;
— Историк Александр Васильев рассказал об операции «Запад» в 1947 году;
— Декоммунизация продуктов питания на Украине;
— Собак научат распознавать носителей COVID-19?