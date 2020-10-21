В новом выпуске «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— Послание Зеленского к Верховной Раде;

— Политолог Алексей Калиниченко о выступлении Зеленского;

— Американские санкции против «Северного потока — 2» и польский штраф «Газпрому»;

— Президент польского Управления по защите конкуренции и прав потребителей о штрафе «Газпрому»;

— Опрос: жители немецкого города Засниц об американских санкциях;

— Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич о решающей битве за «Северный поток —2»;

Утро на Украина.ру: ультиматум Тихановской, всеукраинский опрос Зеленского, мороженое из мяса © скриншот видео Украина.ру Альфреда Нобеля;

— День Рождения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху;

— Журналист Исраэль Шамир о взаимоотношениях России и Израиля;

— День Рождения российского режиссера Никиты Михалкова;

— Писатель Гарик Осипов о творчестве Михалкова;

— День в истории: в 1897 году начал работать Черноморский судостроительный завод в Николаеве;

— Писатель Николай Стариков о восстановлении судостроительной отрасли на Украине;

— Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный рассказал о причинах упадка судостроительной отрасли на Украине;

— Историк Александр Васильев рассказал об операции «Запад» в 1947 году;

— Декоммунизация продуктов питания на Украине;

— Собак научат распознавать носителей COVID-19?