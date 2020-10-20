18 октября исполнился год протестам в Чили. Каждый день этих протестов не освещают мировые СМИ, а жестокие меры подавления протеста никем не осуждаются. О том, каких успехов протестующие добились за год, что послужило причиной волнений и к чему всё идёт нам рассказал журналист, проживающий в чилийском Сантьяго Олег Ясинский

«Здесь нечем восхищаться»: Безпалько сравнил Лукашенко с бывшим президентом Чили © РИА Новости, М. Ганкин | Перейти в фотобанк

Избирателям предстоит ответить на следующие вопросы: «Выступаете ли вы за принятие новой конституции?» и «Кто должен ее разработать?»

Голосование должно было пройти еще весной, но его перенесли из-за пандемии.

Нынешняя конституция Чили была принята во время правления диктатора Аугусто Пиночета.