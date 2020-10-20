«Здесь нечем восхищаться»: Безпалько сравнил Лукашенко с бывшим президентом Чили
«Здесь нечем восхищаться»: Безпалько сравнил Лукашенко с бывшим президентом Чили
© РИА Новости, М. Ганкин | Перейти в фотобанк
25 октября в стране пройдет референдум, касающийся выработки новой конституции. Это было одним из требований протестующих.

Избирателям предстоит ответить на следующие вопросы: «Выступаете ли вы за принятие новой конституции?» и «Кто должен ее разработать?»

Голосование должно было пройти еще весной, но его перенесли из-за пандемии.

Нынешняя конституция Чили была принята во время правления диктатора Аугусто Пиночета.    