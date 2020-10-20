18 октября исполнился год протестам в Чили. Каждый день этих протестов не освещают мировые СМИ, а жестокие меры подавления протеста никем не осуждаются. О том, каких успехов протестующие добились за год, что послужило причиной волнений и к чему всё идёт нам рассказал журналист, проживающий в чилийском Сантьяго Олег Ясинский
25 октября в стране пройдет референдум, касающийся выработки новой конституции. Это было одним из требований протестующих.
Избирателям предстоит ответить на следующие вопросы: «Выступаете ли вы за принятие новой конституции?» и «Кто должен ее разработать?»
Голосование должно было пройти еще весной, но его перенесли из-за пандемии.
Нынешняя конституция Чили была принята во время правления диктатора Аугусто Пиночета.
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